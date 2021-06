Markus Kerber, prawnik i profesor Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, od lat krytykuje politykę EBC. Reprezentuje sprawy w tym zakresie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe. W marcu wniósł kolejną skargę w sprawie innego programu skupu aktywów (PEEP) uruchomionego w związku z pandemią. Stał też za pozwem, który na prawie miesiąc wstrzymał ratyfikację funduszu odbudowy. Wczorajszą decyzję Brukseli uważa za próbę zastraszenia przez Komisję Europejską najwyższego niemieckiego sądu. Zwraca też uwagę, że jeśli doszłoby do rozprawy przed TSUE, to sędziowie z Luksemburga orzekaliby de facto we własnej sprawie, bo powodem wszczęcia procedury o naruszenie prawa UE jest w końcu to, że niemieccy sędziowie nie zgodzili się z postanowieniem swoich kolegów z Luksemburga i wydali wyrok sprzeczny z ich orzecznictwem. – To zupełnie wyjątkowa sytuacja, bo do tej pory Komisja Europejska nigdy nie pozwała kraju członkowskiego za orzeczenie trybunału konstytucyjnego – podkreśla.