Sąd II instancji zmienił wyrok co do kary, ale utrzymał w mocy rozstrzygnięcie dotyczące zakazu kierowania pojazdami. W tej sytuacji mężczyzna postanowił zwrócić się do TK. Artykułowi 42 par. 3 k.k. zarzuca on niezgodność z art. 45 ust. 1 konstytucji (prawo do sądu) w zw. z art. 42 ust. 3 (zasada domniemania niewinności). Wywodzi również, że doszło do naruszenia zasady trójpodziału władz (art. 10 ust. 1) i niezależności sądów (art. 173) oraz ingerencji w kompetencję sądów, które zgodnie z art. 175 ust. 1 sprawują wymiar sprawiedliwości.