Projektodawcy chcą przyznać także prawo do urlopu zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę i samozatrudnionym. Chodzi przede wszystkim o wykonujących swoje obowiązki w oparciu na umowie o świadczenie usług i to w ściśle określonych warunkach – osobiście, stale, przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, w wymiarze odpowiadającym przynajmniej połowie etatu osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę. W tym celu zmianie miałby ulec art. 2 kodeksu pracy zawierający definicję pracownika. To z kolei niepokoi Sąd Najwyższy. W opinii do projektu zwraca uwagę, że rozszerzenie tego przepisu nie doprowadzi tylko do tego, co zamierzają osiągnąć projektodawcy (zagwarantowania nowym podmiotom prawa do urlopu), ale przełoży się na stosowanie w stosunku do nich pozostałych przepisów kodeksu pracy. A to już poważna zmiana systemowa.