Wśród „alternatywnych form działania” pojawiły się m.in. pomysły na zmianę konstytucji. Prawnicy premiera sugerowali możliwość wpisania do ustawy zasadniczej stanu epidemii jako jednego ze stanów nadzwyczajnych, które powodują przesunięcie wyborów. Kolejna opcja zakładała wpisanie do konstytucji, że chociaż prezydent jest wybierany na pięć lat, to pełni obowiązki do czasu przejęcia urzędu przez nowo wybraną głowę państwa. Ostatnie rozwiązanie zakładało, że to marszałek Sejmu pełni obowiązki prezydenta, również gdy kończy się jego kadencja, ale wybory się nie odbyły. Tu jednak – na co zwracają uwagę autorzy opinii – występuje problem legislacyjny, bo pierwsze czytanie projektu zmian w konstytucji nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni od dnia jego przedłożenia. Niemniej czas na taką zmianę jeszcze był. „Przy przyjęciu, że w aktualnym stanie prawnym wybory mogą być przesunięte najdalej na 17 maja, pozostaje tydzień na przedłożenie stosownych propozycji do Sejmu RP” – wynika z dokumentu. Istotniejszy mógł być jednak problem polityczny, bo w parlamencie nie znalazłaby się większość do zmian konstytucji.