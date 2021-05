– Błędem byłoby ograniczenie tego problemu tylko do literatury, bo egzemplarze autorskie mamy też przecież np. w branży muzycznej i produkcji gier komputerowych – zwraca uwagę Damian Kłosowicz, prawnik w kancelarii Staniek & Partners.

Oznaczałoby to, że dodatkowy podatek musieliby płacić nie tylko pisarze, ale też np. muzycy.

Uważała, że jest to konieczne, bo przekazanie książek autorowi stanowi dla niego przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT). Twórcy mogą bowiem swobodnie dysponować egzemplarzami autorskimi, czyli zachować je dla siebie, podarować innym osobom, a – hipotetycznie – nawet sprzedać. – Po stronie autora powstaje przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód podatkowy – wyjaśniała uczelnia. Wskazała, że wysokość takiego przychodu należy ustalić według cen rynkowych publikacji. Wobec tego na uczelni ciąży obowiązek wystawiania z tego tytułu PIT-11.

Co to oznacza dla twórców? Ponieważ wydawca przekazuje im tylko PIT-11, ale nie pobiera podatku, przychód z innych źródeł autorzy muszą rozliczyć w deklaracji PIT-36 i samodzielnie odprowadzić daninę. Przypomnijmy, że takie przychody opodatkowane są według skali podatkowej (obowiązuje stawka podatku 17 proc., a po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego 32 proc).

– Z ekonomicznej perspektywy trudno nie przyznać fiskusowi racji, bo majątek twórcy zwiększa się o kilka nieodpłatnie przekazanych mu książek , dzięki czemu powstaje przychód. Patrząc jednak na problem systemowo, można mieć do tego stanowiska zastrzeżenia – przyznaje Damian Kłosowicz.

– Instytucja egzemplarzy autorskich pełni ważną funkcję: gwarantuje twórcy prawo kontroli wykonywania autorskich praw niemajątkowych, zgodności publikacji z umową i przekazywanym przez niego materiałem – podkreśla Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. Dodaje, że wynika to zarówno z praktyki w branży, jak i z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl jej art. 58 twórcy przysługuje prawo kontroli sposobu udostępnienia dzieła szerszej publiczności oraz prawo sprzeciwu, jeśli udostępnienie następuje w nieodpowiedniej formie albo z niedozwolonymi zmianami.

Podkreśla, że dla autora nie mają one wartości ekonomicznej, twórca przecież zna ich treść, nie zyskuje więc nowej specjalistycznej wiedzy, dla której publikacje kupują inne osoby. Dla niego – jak podkreśla ekspertka – egzemplarz autorski (poza najważniejszą funkcją kontrolną w zakresie ochrony praw autorskich) pełni raczej funkcję symboliczną, pamiątkową, dowód wykonania umowy.

– Nawet gdyby przyjąć, że takie egzemplarze są przychodem autora, przychylałbym się do zaliczenia ich do przychodów z praw majątkowych (tu: praw autorskich) zamiast do pozostałych przychodów – twierdzi Damian Kłosowicz.