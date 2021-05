– To wstrząsające. Sejm przyjął, a Senat przyklepał zmiany, które minister sprawiedliwości uzasadnił przeludnieniem ośrodka w Gostyninie. Innymi słowy zgodzono się, że ponieważ gwałcimy prawo, to potrzebujemy ustawy i dodatkowych milionów, by je gwałcić na większą skalę. Skoro nie umiemy realizować jej praworządnie teraz, to jaka jest gwarancja, że rozbudowując ośrodek, będziemy prawa przestrzegali – pyta retorycznie prof. Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. – Jest różnica między tym, że funkcjonariusze więzienni mogą być w tym ośrodku przez pierwsze sześć miesięcy jego funkcjonowania, a wpuszczeniem ich na stałe. Bo w Polsce nic nie jest tak stałe, jak to, co wprowadza się tymczasowo. Ta nowelizacja otwarcie jednak stwierdza i usuwa wszelkie wątpliwości co do tego, o co w tym wszystkim chodziło od początku. A więc o możliwość arbitralnego przedłużania pozbawiania wolności ludzi rękami sądów cywilnych i ciągnięcia na to bezkarnie z naszych podatków milionów pod pozorem ochrony – krytykuje prawniczka.