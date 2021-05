Nie bez znaczenia może być też obawa o zarzuty nierównego traktowania obywateli przez państwo i ewentualne roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa (prawnicy ich nie wykluczają, skoro w praktyce doszłoby do różnicowania sytuacji pracowników). W praktyce kwestia ta powinna być uregulowana jeszcze przed rozpoczęciem programu szczepień. Wszystko wskazuje jednak, że rząd postanowił pozostawić tę sprawę do rozstrzygnięcia i swobodnej decyzji pracodawców (co potwierdzają też wypowiedzi jego przedstawicieli po konsultacjach w sprawie programu szczepień w firmach). W rezultacie niektóre przedsiębiorstwa przyznają bonusy, a pozostałe nie decydują się na takie rozwiązania. Przy czym wątek ewentualnego ryzyka naruszenia przepisów o równym traktowaniu jest pomijany (DGP informował o tym problemie już w grudniu ubiegłego roku; „Zachęty do szczepień mogą dyskryminować pracowników”, nr 252/20).