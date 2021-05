Sąd administracyjny w Wiesbaden stwierdził, że istnieje luka prawna, bo przepisy dyrektywy 2016/680 dotyczą przekazywania danych osobowych Interpolowi, a nie ich udostępniania przez Interpol państwom członkowskim. Zdaniem sądu to, że organizacja ta przekazuje krajom UE dane osobowe zawarte w czerwonych notach – choć do czynów, których dotyczą, ma zastosowanie zasada ne bis in idem – oraz nie czuwa, by dane te zostały bezzwłocznie usunięte, gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem – wzbudza poważne wątpliwości co do jej wiarygodności.