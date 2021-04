Prawo unijne to kręgosłup Wspólnoty. Jeżeli któreś państwo UE ma problemy ze stosowaniem prawa europejskiego, to w zdecydowanej większości przypadków dochodzi do reformy w danym kraju. Tak było kilkanaście razy. Tak dzieje się także w największych państwach Unii, Niemczech i Francji. Jeśli dochodzi do sporów kompetencyjnych np. z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym, to zawsze mają one charakter prawno-polityczny, a nie wyłącznie polityczny. To dzięki naciskowi niemieckiego trybunału Unia od ponad 50 lat się demokratyzuje (tzw. Solange I w 1970 r. oraz Solange II w 1986 r.). To niemiecki trybunał wymusza np. uwzględnienie ochrony praw człowieka w prawie europejskim.