W ubiegłym miesiącu ( zob. „Zdalne kontrole PIP budzą kontrowersje prawne” – dodatek Kadry i płace z 18 lutego 2021 r., DGP nr 33 ) wskazywaliśmy na wątpliwości związane ze stosowaniem do kontroli zdalnych przeprowadzanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Związane one były z tym, że jeszcze na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (poprzedniczki ustawy – Prawo przedsiębiorców) uznawano, że nie ma ona zastosowania do kontroli PIP w zakresie obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Również w ocenie sądów PIP nie była powołana do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a tym samym brak było podstaw prawnych do stosowania przez organy inspekcji pracy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tak w wyrokach: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 marca 2010 r., sygn. III SA/Kr 1002/09 oraz WSA w Opolu z 18 listopada 2010 r. sygn. akt II SA/Op 481/10). Zapytaliśmy więc inspekcję, czy coś uległo zmianie, że obecnie do kontroli PIP stosuje się przepisy dotyczące kontroli działalności gospodarczej (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy). Poprosiliśmy też o doprecyzowanie, czy w ramach kontroli zdalnych dopuszczalna jest kontrola zagadnień z zakresu bhp.