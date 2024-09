Od 2 września 2024 roku kierowcy, którzy ignorują przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych, mogą spodziewać się surowych kar. Mandat w wysokości 1500 zł oraz 15 punktów karnych czeka na tych, którzy wyprzedzają lub omijają inne pojazdy na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim. W przypadku recydywy, kara może wzrosnąć nawet do 3000 zł. Policja, wyposażona w drony, planuje intensywne kontrole, zwłaszcza w okolicach szkół, aby zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.

W związku z powrotem dzieci do szkół już od 2 września drogówka rusza z akcją, która potrwa do 30 września włącznie - donosi Dziennik.pl. To też odpowiedź na niepokojące statystyki dotyczące wypadków z udziałem pieszych, które w ostatnich latach były jedną z głównych przyczyn śmiertelnych zdarzeń na polskich drogach. Za co posypią się mandaty?

Ostre kary

Przepisy, obowiązujące od czerwca 2021 roku, nakładają na kierowców obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszym znajdującym się już na przejściu, ale także tym, którzy dopiero na nie wchodzą. Mimo wprowadzenia tych zasad, wielu kierowców nadal popełnia to wykroczenie, często nie zdając sobie sprawy z jego powagi. Policja zwraca szczególną uwagę na takie zachowania, które mogą prowadzić do tragicznych wypadków, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych.

Zmiany przepisów wprowadzają zaostrzenie kar za wyprzedzanie i omijanie pojazdów na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim. Teraz, za takie wykroczenie, kierowca może otrzymać mandat w wysokości 1500 zł oraz 15 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od poprzedniego, kara wzrasta do 3000 zł.

Piesi najbardziej narażeni

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – piesi są jedną z najbardziej narażonych grup uczestników ruchu drogowego. W 2023 roku odnotowano niemal 5 tysięcy wypadków z ich udziałem, z czego aż 78 proc. było spowodowanych przez kierowców. Najczęstsze przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdów zatrzymanych w celu przepuszczenia pieszych.

Szczególnie niebezpieczne są miesiące jesienno-zimowe, kiedy pogarszają się warunki atmosferyczne, a widoczność na drodze jest ograniczona. To wtedy dochodzi do największej liczby wypadków, często z tragicznym skutkiem. Dlatego właśnie na wrzesień zaplanowano intensywne kontrole drogowe, zwłaszcza w rejonach szkół, gdzie piesi – w tym dzieci – są najbardziej zagrożeni.

Drony w służbie policji

W walce z nieodpowiedzialnymi kierowcami policja sięga po nowoczesne technologie. Drony wyposażone w kamery będą monitorować ruch na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Mogą unosić się nad najbardziej problematycznymi miejscami, rejestrując wykroczenia, takie jak wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdów, które zatrzymały się, by przepuścić pieszych.

Zarejestrowane materiały wideo stanowią niepodważalny dowód w postępowaniach mandatowych, co znacznie utrudnia kierowcom unikanie odpowiedzialności za popełnione wykroczenia.

Kary również dla pieszych

Zmienione przepisy dotyczą nie tylko kierowców, ale również pieszych, którzy mogą liczyć się z surowszymi karami za nieodpowiedzialne zachowanie na drodze. W szczególności dotyczy to korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów czy torowisko. Za takie wykroczenie, pieszy może otrzymać mandat w wysokości 300 zł.

Jeszcze wyższe kary przewidziano dla tych, którzy lekkomyślnie przechodzą przez torowiska, ignorując opuszczone zapory lub półzapory. W takim przypadku mandat wynosi 2000 zł, co jest porównywalne z karą dla kierowców, którzy wjeżdżają na torowisko przy zamykających się zaporach.

Mandaty za najcięższe przewinienia wobec pieszych

Kierowcy, którzy nie stosują się do przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych, muszą liczyć się z wysokimi karami. Oto niektóre z najcięższych wykroczeń i związanych z nimi sankcji:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 15 punktów karnych.

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 15 punktów karnych.

omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, by przepuścić pieszego – 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 15 punktów karnych.

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu – 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 10 punktów karnych.

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 12 punktów karnych.

Tak surowe kary mają zniechęcić kierowców do nieodpowiedzialnych zachowań na drodze, które mogą mieć tragiczne konsekwencje dla pieszych.

Bezpieczeństwo dzieci priorytetem policji

Policja zapowiada wzmożone kontrole w okolicach placówek edukacyjnych. Funkcjonariusze będą monitorować zarówno zachowanie kierowców, jak i pieszych, a także sposób przewożenia dzieci w samochodach. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji na łamach Dziennika podkreślił, że w pierwszych dniach września policja skupi się na edukowaniu uczestników ruchu drogowego i przypominaniu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie szkół.

Funkcjonariusze zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy ignorują przepisy. Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i o szczególną uwagę na przejściach dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkół i przedszkoli.