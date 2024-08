W najbliższych latach wszyscy polscy kierowcy będą zobowiązani do wymiany swojego prawa jazdy na nowe. Dotyczy to także tych, którzy posiadają bezterminowe prawa jazdy wydane przed 2013 rokiem. Zmiana przepisów, dostosowana do unijnych wymogów, wprowadza konieczność aktualizacji dokumentów dla około 15 milionów kierowców.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Dziennik.pl przypomina, że znowelizowana ustawa o kierujących pojazdami przewiduje, iż wszystkie prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r., które dotąd były bezterminowe, będą musiały zostać wymienione w latach 2028-2033. Kierowcy posiadający takie dokumenty, oznaczone kreską w rubryce nr 11, powinni zgłosić się do urzędu w określonym terminie, aby otrzymać nowy blankiet prawa jazdy. Proces ten obejmuje wszystkie kategorie, w tym popularne kategorie B i B+E.

Dlaczego muszę wymienić prawo jazdy?

Zmiana jest efektem dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych. Nowe prawa jazdy mają określony termin ważności – maksymalnie 15 lat dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T. W przypadku kategorii zawodowych, takich jak C, C+E, D czy D+E, dokument będzie ważny przez 5 lat, a jego przedłużenie będzie uzależnione od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Osoby posiadające prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musiały wymienić je na dokumenty zgodne z nowymi standardami, ustalonymi w przepisach opartych na art. 20 ust. 1 pkt 1. Nowe wzory prawa jazdy obowiązują od 19 stycznia 2013 r.

Pierwsze dokumenty, ważne na 15 lat, będą podlegały obowiązkowej wymianie już w styczniu 2028 roku.

Bezterminowe prawa jazdy, które w rubryce nr 11 mają kreskę zamiast daty ważności, również będą musiały zostać wymienione w okresie od 2028 do 2033 roku. Szczegółowe terminy, w których kierowcy muszą zgłosić się do urzędu, zostały określone przez ministra odpowiedzialnego za transport. Po wymianie nowy dokument będzie ważny maksymalnie przez 15 lat.

Egzamin lub badania lekarskie?

Dobra wiadomość dla kierowców to fakt, że wymiana prawa jazdy na nowe nie będzie wiązała się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu teoretycznego ani praktycznego. Wyjątkiem są osoby, których prawo jazdy zostało wydane na czas określony z powodu ograniczeń zdrowotnych. W takim przypadku konieczne mogą być dodatkowe badania lekarskie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany prawa jazdy?

W celu wymiany prawa jazdy należy zgłosić się do urzędu z odpowiednim wnioskiem, aktualną fotografią, kserokopią dotychczasowego dokumentu, dowodem osobistym oraz potwierdzeniem opłaty (100 zł). Wniosek można pobrać w urzędzie lub online, co umożliwia wcześniejsze przygotowanie dokumentów w domu.

Czy uprawnienia do kierowania pojazdami wygasają?

Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnia, że mimo konieczności wymiany dokumentu, same uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Jednak po upływie daty ważności dokumentu, kierowca musi uzyskać nowy blankiet, aby legalnie poruszać się po drogach.

Kiedy jeszcze należy wymienić prawo jazdy?

Oprócz obowiązkowej wymiany bezterminowych praw jazdy, istnieją inne sytuacje, w których konieczna jest wymiana dokumentu. Należą do nich m.in. upływ terminu ważności dokumentu lub konkretnej kategorii prawa jazdy, a także zgubienie lub zniszczenie dokumentu.

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy z terminem ważności z uwagi na sytuację zdrowotną, powinni również pamiętać o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich przed każdą wymianą. Koszt takiego badania to 200 zł.

Nowe przepisy wymagają od każdego kierowcy czujności i odpowiedniego przygotowania, aby w wymaganym terminie zgłosić się do urzędu i uniknąć ewentualnych problemów związanych z przeterminowanym dokumentem.