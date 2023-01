5 stycznia w Lublinie pędzące z ogromną prędkością audi wbiło się w przydrożną latarnię. Na miejscu zginęli 18-latek i dwójka pasażerów, a czwarta osoba z poważnymi obrażeniami walczy o życie. Z nagrania, które tuż przed tragedią wrzucił do sieci jeden z pasażerów wypadku, wynikało, że kierowca jechał z prędkością 140 km/h na drodze, na której obowiązywał limit 50 km/h. Jak się okazuje, brawura połączona z przekonaniem o własnych nadzwyczajnych umiejętnościach i brak wyobraźni co do ryzyka są cechami charakterystycznymi dla tej grupy kierowców