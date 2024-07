Wnuki działkowców mogą nabyć prawa do działki ROD zarówno za życia dziadka czy babci, jak i po ich śmierci. Procedura ta różni się w zależności od okoliczności. Jakie wymagania należy spełnić, aby stać się pełnoprawnym użytkownikiem działki ROD?

Nabycie działki za życia działkowca

Aby wnuk mógł nabyć działkę od swojego dziadka lub babci za ich życia, muszą razem podpisać umowę przeniesienia praw do działki. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przy czym nie jest to tożsame z aktem notarialnym. Nie wymaga sporządzenia umowy w obecności notariusza, a jedynie poświadczenia autentyczności podpisów.

Wnuk, wraz z dziadkami, musi również dopełnić formalności administracyjnych, w celu formalnego przeniesienia prawa do działki. Zgodnie z art. 41 ustawy o ROD, po zawarciu umowy nabycia działki ROD, należy złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki.

Nabycie działki po śmierci działkowca

W przypadku śmierci działkowca, który był wdowcem, rozwodnikiem lub osobą niepozostającą w związku małżeńskim, wnuk ma możliwość nabycia działki tylko pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, wnuk musi złożyć wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej do zarządu ROD w ciągu 6 miesięcy od śmierci dziadka lub babci. Konieczne jest, by udowodnił swoje pokrewieństwo ze zmarłym działkowcem oraz spełniał warunki ustawowe do bycia działkowcem. Jakie?

Członkostwo w PZD

Polski Związek Działkowców przypomina, że członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. By móc starać się o członkostwo w PZD konieczne jest:

osiągnięcie pełnoletniości, posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie RP.

Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak:

funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku, statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym, warunki bytowe, miejsce zamieszkania, oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

Warto wiedzieć, że jeżeli złożono więcej wniosków o nabycie praw do tej samej działki przez inne osoby bliskie zmarłemu, decyzję o przydziale działki podejmie sąd. Umowa dzierżawy działkowej, która zostanie zawarta pomiędzy wnukiem a zarządem ROD, musi być podpisana nie wcześniej niż 6 miesięcy po śmierci działkowca. Może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, co oznacza, że nie wymaga notarialnego poświadczenia podpisów ani aktu notarialnego.

Wzory niezbędnych dokumentów, takich jak umowa przeniesienia praw do działki, wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw działki, umowa dzierżawy działkowej, czy wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej, dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców (PZD).