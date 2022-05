Co na to przepisy? Zgodnie z art. 922 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i wtedy spadkobiercy wchodzą w prawa do spadku, dziedzicząc m.in sumę, która znalazła się na rachunku w dniu śmierci spadkodawcy. Od tego momentu mogą żądać informacji o rachunku, o dokonanych na tym rachunku operacjach. Jeśli chodzi o okres sprzed daty śmierci spadkodawcy, to w tym zakresie wypowiadała się KNF w pismach z 22 października 2012 r. i z 21 kwietnia 2015 r. Komisja przedstawiła pogląd, iż nie ma powodu do uznania spadkobierców za uprawnionych do żądania ujawnienia pełnego zakresu informacji objętych tajemnicą bankową. Wyjaśniała, że zgodnie z art. 104 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe spadkobiercy mogą mieć dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową tylko w tym zakresie, w którym można stwierdzić, że informacja dotyczy ich osoby. Jest to zrozumiałe, np. gdy spadkobierca wnosi o ustalenie, czy spadkodawca dokonał przed śmiercią spłaty raty kredytu, który on sam dziedziczy jako zobowiązanie itp.