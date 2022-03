Taką decyzję podtrzymał sąd II instancji. Spadkobierczynie zdecydowały się na wniesienie skargi konstytucyjnej do TK. Argumentowały to tym, że zwrot „tylko wtedy”, którego ustawodawca użył w przepisie, ogranicza prawo do dziedziczenia roszczenia w postępowaniu, które wytoczono jeszcze za życia zmarłej powódki. Gdyby taka regulacja nie znalazła się w kodeksie cywilnym, mogłyby bez przeszkód wstąpić w jej prawa . Zarzuciły więc regulacji sprzeczność m.in. z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do dziedziczenia i przepisami Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stanowiska w sprawie przedstawił Sejm oraz prokurator generalny – oba podmioty wniosły o stwierdzenie, że art. 1002 jest zgodny z przepisami ustawy zasadniczej.