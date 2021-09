Na razie nie są znane uzasadnienia wyroków NSA. Z opublikowanych sentencji orzeczeń wynika, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora krajowego o umorzenie toczących się przed nim postępowań dotyczących konkursów do SN. Po tym, jak do NSA trafiły skargi na uchwały KRS z 2018 r. dotyczące konkursów do SN, ustawodawca zmienił przepisy i odebrał uczestnikom takich postępowań prawo do odwoływania się do sądu od rozstrzygnięć Rady. Zmiana stała się pretekstem do zadania przez NSA pytań prejudycjalnych TSUE , który w marcu stwierdził, że NSA może pominąć nowe przepisy i zbadać uchwały KRS, co też sąd ten uczynił po raz pierwszy w maju.