Ubezpieczeniowa definicja pracownika zawarta w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) od początku jej wprowadzenia wywołuje kontrowersje i sprzeciw płatników. Zgodnie z nią za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany odprowadzić składki nie tylko z wynagrodzenia z umowy o pracę, lecz także z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, mimo że formalnie zawarte są one z innym podmiotem.

W początkowym okresie obowiązywania przepisu nie było oczywiste, jaki skutek ma wprowadzenie tak szerokiej definicji pracownika w przepisach ubezpieczeniowych. SN uchwałą z 2 września 2009 r., sygn. akt II UZP 6/09, wątpliwości te rozstrzygnął. Stwierdził, że pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy. Zasadę tę należy stosować także do innego rodzaju umów cywilnoprawnych. Zdaniem SN takie rozwiązanie jest uzasadnione w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna została zawarta z innym podmiotem (osobą trzecią), lecz praca w jej ramach jest wykonywana na rzecz pracodawcy. Przemawia za tym m.in. to, że obowiązki płatnika powinny obciążać podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona i który uzyskuje jej rezultaty, unikając obciążeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy. Dzięki takiej wykładni tego rodzaju próby obejścia prawa stają się nieopłacalne. Po ustaleniu przez SN, że to pracodawca opłaca pełne składki w takiej sytuacji, przed sądy zaczęło trafiać coraz więcej spraw, w których ZUS powoływał się na art. 8 ust. 2a.

O ile pierwsza z okoliczności określonych w przepisie (zawarcie umowy cywilnoprawnej ze swoim pracodawcą) nie wywołuje większych problemów, o tyle „wykonywanie pracy na rzecz swojego pracodawcy” można interpretować bardzo różnie. SN w przywołanej wyżej uchwale do takich okoliczności zaliczył sprzedaż towarów produkowanych przez pracodawcę za pośrednictwem sklepu prowadzonego przez firmę (powiązaną z pracodawcą), w której pracownicy wykonywali umowy cywilnoprawne. Sąd uznał, że pojęcie „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy” obejmuje realizowanie umów zlecenia zawartych przez pracownika z przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż jego (pracodawcy) towarów, z którym firma ta powiązana jest osobowo lub kapitałowo. Jak podkreślił, dotyczy to także przypadków, kiedy zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest inny niż zadania wynikające z umowy o pracę, a miejsce wykonywania zlecenia znajduje się poza siedzibą pracodawcy.

Kluczowe znaczenie „korzyści”, jakie pracodawca musi uzyskać z dodatkowej umowy cywilnoprawnej, podkreślają także sądy, które z ZUS się nie zgadzają. Do tego typu rozstrzygnięć należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 września 2020 r., sygn. akt III AUa 159/20. W rozstrzyganej sprawie ZUS uznał, że państwowa wyższa szkoła zawodowa zatrudniająca wykładowcę w ramach stosunku pracy powinna odprowadzać składki także od wynagrodzenia, jakie osiągał jako zatrudniony na umowie cywilnoprawnej w liceum. Liceum to było co prawda oddzielnym płatnikiem, ale wchodziło wraz ze szkołą wyższą w skład zespołu szkół. Sąd przyznając rację płatnikowi, podkreślił, że sam fakt istnienia powiązań między pracodawcą a zleceniodawcą to za mało.

Stwierdził w uzasadnieniu, że do zakwalifikowania świadczenia pracy w ramach umów cywilnoprawnych do „świadczonych na rzecz” pracodawcy, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy, musi istnieć bezpośredni związek między wymierną i związaną z realizacją celów statutowych korzyścią pracodawcy a pracami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z innym podmiotem. Czynnikiem decydującym o tym, na rzecz jakiego podmiotu była de facto wykonywana praca, jest jej finalny efekt.

Praca wykonywana na rzecz swojego pracodawcy to praca, której rzeczywistym beneficjentem jest pracodawca, niezależnie od formalnej więzi łączącej pracownika z osobą trzecią. Oznacza to, że bez względu na rodzaj czynności wykonywanych przez pracownika wynikających z umowy zawartej z osobą trzecią oraz niezależnie od rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę i osobę trzecią wystarczającą przesłanką zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej jest korzystanie przez pracodawcę z wymiernych rezultatów pracy swojego pracownika, wynagradzanego przez osobę trzecią. W rozpatrywanej sprawie szkoła wyższa nie osiągała korzyści z wykonywania przez wykładowcę umowy zlecenia w liceum, dlatego nie została obciążona składkami od umów cywilnoprawnych. ©℗

Organizacje zrzeszające pracodawców (Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej) zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją RP oraz m.in. przepisami o ochronie danych osobowych. Zdaniem wnioskodawców przepis ten miał np. w nieprawidłowy sposób ograniczać wolność gospodarczą. Podstawą do takich twierdzeń było to, że znaczenie przepisu zostało z czasem wypaczone i jest on stosowany w przypadkach, dla jakich ustawodawca go nie przewidział.