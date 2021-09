Kolejny zarzut podniesiony w opinii można odnieść zarówno do projektowanych, jak i już obowiązujących przepisów . I znów dotyczy on wypaczenia samej idei opłaty reprograficznej. Skoro ma ona być rekompensatą za dozwolony użytek osobisty, to siłą rzeczy nie powinna być pobierana od urządzeń czy nośników wykorzystywanych przez przedsiębiorców czy administrację publiczną. Komputer w urzędzie nie służy bowiem do oglądania na nim skopiowanych filmów.