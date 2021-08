Obecny RPO Marcin Wiącek nie przedstawił nowego stanowiska w sprawie. Wysłał za to do TK pismo, w którym zwrócił się o wyłączenie od udziału w rozpatrywaniu wniosku premiera aż czterech członków składu orzekającego: Krystyny Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka. W przypadku trzech ostatnich chodzi oczywiście o to, że są oni zaliczani do grona tzw. sędziów dublerów, czyli osób wybranych na stanowiska już obsadzone. W przypadku Krystyny Pawłowicz Wiącek ma wątpliwości co do jej bezstronności i obiektywizmu. RPO przypomniał m.in., że była posłanka PiS pozwalała sobie na publiczne wypowiedzi niepozostawiające cienia wątpliwości co do jej negatywnego stosunku względem Unii Europejskiej. Wiącek zaznaczył również, że w tej kwestii nic się nie zmieniło po tym, jak Pawłowicz znalazła się w TK.