W niektórych środowiskach wywołało to obawy o cenzurowanie mediów społecznościowych. Polska, która w 2019 r. była w mniejszości głosującej przeciwko przyjęciu dyrektywy, zaskarżyła te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE . Informując o tym, resort kultury użył nazwy ACTA 2, nadanej dyrektywie przez jej przeciwników. Wicepremier Piotr Gliński twierdził wówczas, że unijne regulacje „stwarzają fundamentalne zagrożenie dla wolności wypowiedzi w internecie”. Ministerstwo uznało, że platformy zmuszone do kontroli materiałów pod kątem naruszenia praw autorskich wprowadzą algorytmy filtrujące treści w internecie. „Prowadzi to w naszym przekonaniu do wprowadzenia rozwiązań, które mają cechy cenzury prewencyjnej. Taka cenzura jest zakazana zarówno przez polską konstytucję, jak i przez prawo unijne” – argumentował Gliński.