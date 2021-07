Niszczenie albo uszkadzanie terenu objętego ochroną roślin lub zwierząt powodujące istotną szkodę, zgodnie z projektem będzie zagrożone m.in. karą pozbawienia wolności od roku do pięciu lat. Surowiej będą także karane: zanieczyszczenie wody, powietrza, powierzchni ziemi. Będzie za to grozić od roku do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od trzech miesięcy do pięciu lat). Podniesione będą górna i dolna granica kary, gdy przestępstwo zostanie popełnione w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska . Nowa sankcja wyniesie od 2 do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od 6 miesięcy do 8 lat).