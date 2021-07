Dlaczego sprawa jest tak istotna? Chodzi przede wszystkim o to, by dłużnik nie był w nieskończoność trzymany w niepewności co do tego, kiedy bank będzie mógł wymagać od niego zapłaty poszczególnych rat kredytu. Jak wskazuje rzecznik finansowy, w związku z rozbieżnymi stanowiskami sądów nadal zdarzają się sytuacje, że bank zgłasza się do dłużnika po upływie kilkunastu lat. Mają temu zapobiegać przepisy kodeksu cywilnego, które określają termin przedawnienia roszczeń co do zasady na trzy lata od dnia, w którym stało się ono wymagalne. Dlatego tak istotne jest określenie, kiedy bank może domagać się od dłużnika zapłaty raty. Zdaniem rzecznika finansowego, jeśli kredyt jest spłacany w ratach, to każda z nich powinna stawać się wymagalna wraz z terminem nadejścia płatności i przedawniać się oddzielnie – zgodnie z terminami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego. Nawet jeśli bank wypowie umowę, nie powinno zmieniać to faktu, że żądanie rat należnych wcześniej przedawni się szybciej niż całość kredytu. Rzecznik podkreślił także, że nie powinno mieć w tym przypadku znaczenia kwalifikowanie kredytu jako świadczenia jednorazowego.