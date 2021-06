Podniósł on, że naruszenie prawa materialnego może stanowić podstawę kasacji, tylko jeśli ma charakter samoistny, tzn. nie zastosowano np. danego przepisu, co miało wpływ na wynik postępowania. W tym jednak wypadku nadzwyczajny środek zmierzał, zdaniem sędziów, do obejścia wymogów kasacji. Pod pozorem zarzutu naruszenia prawa materialnego PG chciał w istocie zanegować ustalenia faktyczne i ocenę dowodów dokonaną przez prokuratorski sąd dyscyplinarny, co należy uznać za niedopuszczalne.