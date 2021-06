Sprawa ma nieco szerszy kontekst, który jest nawet bardziej interesujący niż sam list komisarza Didiera Reyndersa do premiera. Tego samego dnia Komisja Europejska postanowiła też wszcząć postępowanie dotyczące naruszenia prawa europejskiego przeciw Niemcom. To reakcja na to, co się dzieje w pewnych państwach członkowskich, a jest związane z relacją między konstytucjami krajowymi a prawem UE. Najwyraźniej KE uznała, że narasta problem, iż w wielu państwach wykorzystuje się konstytucje krajowe do zakwestionowania przepisów prawa europejskiego. W przypadku Polski sprawa idzie dalej, ponieważ chodzi o nadrzędność prawa UE wobec prawa krajowego, w tym konstytucji, jako zasadę ujmowaną generalnie, a nie o konkretny, jednostkowy konflikt pewnego przepisu prawa unijnego z pewnym przepisem konstytucyjnym. Sprawa Niemiec jest jednak dużo bardziej zaskakująca.

Po wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2020 r. kwestionującego wykup euroobligacji ze względu na brak tzw. mechanizmu współmierności sprawa została wyciszona na poziomie politycznym. Europejski Bank Centralny skierował wyjaśnienia do władz niemieckich. Odniesiono się więc do zarzutów podniesionych w wyroku niemieckiego trybunału. Niemiecki rząd i parlament uznały te wyjaśnienia za satysfakcjonujące i sprawa wydawała się zakończona. Tymczasem KE po kilku miesiącach decyduje się wrócić do sprawy. Z punktu widzenia prawnego zaczyna się robić interesująco, natomiast na poziomie politycznym – mało ciekawie. Takie postawienie sprawy będzie generowało napięcie między władzami i sądami krajowymi a Unią Europejską. Nie jest to tylko problem tego, że w Niemczech zapadł wyrok w sprawie euroobligacji, a w Polsce jest skarga do Trybunału Konstytucyjnego. To się dzieje w większej liczbie państw, gdzie zauważa się kolizję między krajową konstytucją a prawem europejskim i coraz częściej rozstrzyga się na korzyść tej pierwszej.

U nas przypadek ten nie został za bardzo zauważony, ale 21 kwietnia francuska Rada Stanu, a więc najwyższy sąd administracyjny, orzekała w sprawie, którą wcześniej zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE, a która dotyczyła dyrektywy retencyjnej. TSUE orzekł, że Francja, Belgia i Wielka Brytania łamią prawo, przechowując dane telekomunikacyjne użytkowników. Rząd francuski zrobił rzecz szczególną – zwrócił się do Rady Stanu, by ta nie wykonywała wyroku TSUE, powołując się na konstytucyjny przepis, mówiący o tym, że bezpieczeństwo publiczne jest wartością konstytucyjnie chronioną. Rada Stanu była akurat sądem, który skierował do trybunału w Luksemburgu pytanie prejudycjalne. Francuscy sędziowie, próbując się jakoś odnaleźć w tej sytuacji, uznali, że pewne przepisy prawa francuskiego nie zabezpieczają w sposób należyty prywatności jednostki, ale powołali się na gwarancje wynikające z własnej konstytucji, a nie z prawa UE . Co ważne, wskazali, że prawo unijne (dyrektywa w wykładni dokonanej przez TSUE) nie chroni w należyty sposób bezpieczeństwa publicznego jako dobra zapisanego we francuskiej konstytucji. Co więcej, Rada Stanu oznajmiła, że zastrzega sobie na przyszłość kontrolę nad tym, czy prawo europejskie nie narusza przepisów francuskiej ustawy zasadniczej. Konsekwencje tego orzeczenia są o wiele dalej idące niż tego, które wydał Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech.

Gdy dochodzi do konfliktu między konstytucją a prawem międzynarodowym, są możliwe trzy rozwiązania. Po pierwsze, można zmienić konstytucję, ale do tego musi być odpowiednia atmosfera na poziomie krajowym. Po drugie, można zmienić prawo międzynarodowe, w tym prawo europejskie, co będzie niezwykle trudne, bo jedno państwo musiałoby przekonać do tego 26 pozostałych krajów członkowskich. Po trzecie, można wypowiedzieć traktat, co oznacza wyjście z UE. To są rozwiązania modelowe, na które wskazał Trybunał Konstytucyjny. Na poziomie prawnym możemy więc mówić o tych trzech scenariuszach. W prawo wkracza jednak polityka, a dzisiaj klimat jest zupełnie inny od tego, jaki mieliśmy w 2005 r. KE robi rzecz zaskakującą, która może wiązać się z wieloma zagrożeniami. Zwłaszcza że sprawa w Niemczech wydawała się wyciszona, a obie strony zaakceptowały to, co się wydarzyło po wyroku, i się wycofały. Uruchomienie procedury zaczyna podgrzewać atmosferę w Niemczech i nawet mocno proeuropejscy politycy wyrażają zdziwienie, a nawet zakłopotanie tą sytuacją. Natomiast UE doszła do wniosku, że nadszedł czas, by mocno wkroczyć. Dostrzegła, że to, co zrobił Federalny Trybunał Konstytucyjny, staje się wzorcem czy też pretekstem. Przestaje być to sprawa jednostkowa, bo inni w sprawach całkowicie różnych od tej, którą rozpatrywał niemiecki trybunał, zaczynają posługiwać się mechanizmem kontroli konstytucyjnej. Z tym że moim zdaniem to wejście na drogę sporu będzie się wiązało z potężnymi konsekwencjami w przyszłości. Te trzy modele rozwiązania konfliktu będą widziane w zupełnie innym świetle. Przestrzeń do dialogu może się radykalnie zmniejszać.