2) dłużej niż dobę:a) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokościb) za niepełną, ale rozpoczętą dobę:• do 8 godzin• ponad 8 godzin

30 zł 15 zł (1/2 diety)30 zł (pełna dieta)

Za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni, któremu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem. Pracownikowi, który ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie, przy czym przez całodzienne wyżywienie należy rozumieć co najmniej 3 posiłki*