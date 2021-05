Ponadto w projekcie znalazła się zmiana dotycząca art. 32 ustawy o rehabilitacji. Teraz przepis ten stanowi, że zakłady pracy chronionej mogą wnioskować do funduszu o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych – pod warunkiem że są one wykorzystywane na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Mogą również starać się o zwrot kosztów transportowych, administracyjnych oraz budowy lub przebudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, jeśli są to dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi i osiągają 50 proc. wskaźnik ich zatrudnienia. Projekt zakłada zaś rozszerzenie form wsparcia zawartych w art. 32 również na przedsiębiorstwa społeczne.