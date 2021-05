Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online (dalej: dostawcy) została uregulowana w art. 17 dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Istnieje jednak niepewność, czy wchodzą oni w zakres czynności regulowanych prawem autorskim i muszą uzyskać od uprawnionych podmiotów zezwolenie dotyczące treści zamieszczanych przez użytkowników, którzy nie mają do tych treści odpowiednich praw, z zastrzeżeniem stosowania wyjątków i ograniczeń przewidzianych w prawie UE

Państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2021 r. na implementację dyrektywy, a stosowanie w ten sposób przyjętych przepisów prawa krajowego powinno rozpocząć się 1 stycznia 2022 r.

Artykuł 17 ust. 4 dyrektywy stanowi, że jeżeli nie udzielono zezwolenia, dostawcy ponoszą odpowiedzialność za nieobjęte zezwoleniem czynności publicznego udostępniania, w tym podawania do wiadomości publicznej chronionych prawem autorskim utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Zwalnia ich z tego wykazanie, że:

■ dołożyli wszelkich starań, by zapewnić – zgodnie z wysokimi standardami staranności zawodowej – brak dostępu do poszczególnych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, w odniesieniu do których podmioty uprawnione przekazały dostawcy odpowiednie i niezbędne informacje,