Press-Service stał jednak na stanowisku, że nie musi płacić. W toczącym się od 2012 r. procesie wytoczonym przez wydawcę DGP przekonywał, że powielanie i płatne udostępnianie artykułów DGP bez zgody redakcji jest możliwe na zasadach dozwolonego użytku. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że kopiowanie całych artykułów, grupowanie ich, a następnie odpłatne udostępnianie mieści się w prawie do cytatu (sygn. akt IX GC 1323/15). Orzeczenie to w 2019 r. zostało uchylone przez Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 7/18). Ostateczny wyrok SA w Poznaniu z 31 grudnia 2020 r. (sygn. akt i AGa 92/20) potwierdził, że to wydawca DGP miał rację. Sąd nakazał usunąć artykuły z bazy firmy, zabronił ich dalszego zwielokrotniania i udostępniania oraz zobowiązał do powiadomienia klientów, że były one im udostępniane w sposób bezprawny.