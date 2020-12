Niemiecka firma BSH Bosch und Siemens Hausgeräte złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację unijnego znaku graficznego składającego się z wyrazów „home connect” oraz ikonki. Już teraz używa tego oznaczenia do promowania urządzeń i usług typu smart dom. Choćby lodówek, które same informują, jakie produkty spożywcze trzeba dokupić, czy pralek, które informują o zakończeniu prania. Nic więc dziwnego, że chciała zastrzec to sformułowanie. Zgłoszenie dotyczyło sporej grupy produktów i usług, w tym również wprost utożsamianych ze smart domem (np. zapewnianie dostępu do interfejsu online do sterowania urządzeniami grzewczymi, wodociągowymi, oświetleniowymi, sanitarnymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi). Właśnie z tego powodu EUIPO odmówiło rejestracji, powołując się na art. 7 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Przepisy te nie pozwalają na rejestrację znaków pozbawionych odróżniającego charakteru (lit. 1 b) oraz opisujących właściwości (lit. c). Zdaniem EUIPO sformułowanie „home connect”, które można przetłumaczyć jako „łączność z domem”, ma właśnie taki opisowy charakter. Zaakceptowano jedynie rejestrację dla takich produktów jak urządzenia żeglarskie czy ratownicze, uznając, że wobec nich oznaczenie nie ma opisowego charakteru.