Kontrole abonamentu RTV obejmują nie tylko tradycyjne odbiorniki w domach, ale również samochodowe radia. Poczta Polska, odpowiedzialna za sprawdzanie obowiązku rejestracji i opłacania abonamentu, przeprowadza kontrole w całym kraju, w tym także w pojazdach. Kogo dotyczy obowiązek opłaty, a kto płacić nie musi?

Kierowcy muszą mieć na uwadze, że kara za brak rejestracji odbiornika lub zaległości w opłatach wynosi aż 30-krotność miesięcznej stawki, co przekłada się na wysokie sumy - donosi Auto Świat. Warto jednak pamiętać, że nie każdy właściciel samochodu musi płacić abonament za radio w pojeździe – przepisy różnicują obowiązki w zależności od tego, kto jest właścicielem auta.

Kogo dotyczy obowiązek opłaty za radio w samochodzie?

Właściciele samochodów prywatnych nie muszą martwić się dodatkowymi kosztami abonamentu RTV za radio w swoich pojazdach. Zgodnie z przepisami, opłata za posiadanie odbiornika radiowego w domu obejmuje również radio w samochodzie prywatnym. Sytuacja jest jednak inna dla firm posiadających floty samochodowe – przedsiębiorcy muszą płacić abonament RTV za każdy pojazd służbowy, który jest wyposażony w sprawne radio. To oznacza, że właściciele firm są zobowiązani do opłacania abonamentu za każde radio w swoich autach.

Wysokie kary za brak opłat abonamentu RTV

Kontrole abonamentu RTV przeprowadzane przez Pocztę Polską mogą skutkować wysokimi karami dla tych, którzy nie zarejestrowali odbiornika lub zalegają z opłatami. Kara za brak rejestracji to aż 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu, co w 2024 roku oznacza 261 złza radio i 819 zł za telewizor. Na szczęście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłosiła, że w 2025 roku wysokość opłat abonamentowych nie ulegnie zmianie.

Jak przebiegają kontrole?

Poczta Polska informuje, że pracownicy przeprowadzający kontrole mają obowiązek okazać upoważnienie oraz legitymację służbową, a na żądanie – także dowód osobisty. Właściciel kontrolowanego pojazdu lub mieszkania ma prawo zażądać potwierdzenia rejestracji odbiorników. Co istotne, kontrolerzy muszą ustalić, czy odbiornik jest sprawny i zdolny do odbioru sygnału, a samo posiadanie urządzenia nie jest wystarczające do nałożenia kary. W praktyce oznacza to, że przeprowadzenie kontroli może być trudne, szczególnie że kontrolerów w skali kraju jest niewielu.

Wzrost liczby kontroli i egzekucji opłat

W 2023 roku odnotowano wzrost liczby egzekucji należności abonamentowych. W pierwszym kwartale tego roku wszczęto ponad 5 000 postępowań egzekucyjnych, z których udało się wyegzekwować blisko 6 mln zł. Mimo tego tylko 34,7 proc. zobowiązanych Polaków opłaca abonament RTV, a liczba abonentów indywidualnych systematycznie spada.

Dla osób zobowiązanych do opłacania abonamentu za odbiorniki RTV, które zdecydują się zapłacić z góry za cały rok, KRRiT przewiduje 10-procentową zniżkę. Ostatecznie roczna opłata za radio wynosi 94 zł, a za telewizor 294,90 zł. Jednak nieopłacenie abonamentu może narazić kierowców na znacznie wyższe koszty.