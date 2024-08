Przewożenie przedmiotów w bagażniku samochodu to codzienność dla wielu kierowców, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że niewłaściwe zabezpieczenie ładunku może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym mandatu. Policja coraz częściej zwraca uwagę na to, co i w jaki sposób przewozimy, ostrzegając przed niebezpiecznymi praktykami, które mogą stwarzać zagrożenie na drodze.

Trójkąt ostrzegawczy, apteczka czy kamizelka odblaskowa to obowiązkowe wyposażenie samochodu. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieją także zasady dotyczące przewożenia ładunku w bagażniku, których nieprzestrzeganie może skutkować mandatem. Policja zwraca szczególną uwagę na to, czy przewożone przedmioty są odpowiednio zabezpieczone i czy nie stwarzają zagrożenia na drodze. Jakie to przedmioty? Wyjaśnia Auto Świat

Jakie przedmioty mogą przysporzyć problemów?

Choć przepisy nie zawierają konkretnej listy przedmiotów zakazanych do przewożenia, kluczowe jest ich odpowiednie zabezpieczenie. W bagażniku można przewozić nawet ostre przedmioty, takie jak siekiery, noże czy kije bejsbolowe, pod warunkiem że są one właściwie zabezpieczone. Zgodnie z kodeksem drogowym, nie wolno umieszczać wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu spiczastych czy ostrych przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenia ciała u pasażerów lub innych uczestników ruchu.

Ładunek musi być stabilny. Czego nie przewozić?

Podczas przewożenia ładunku w bagażniku ważne jest, aby był on stabilny i nie miał możliwości przesuwania się w trakcie jazdy. Przepisy zabraniają również przewożenia przedmiotów, które ograniczają widoczność kierowcy, utrudniają prowadzenie pojazdu lub zagrażają jego stateczności. Dodatkowo, każdy ładunek wystający poza obrys samochodu musi być odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Mandat za niezabezpieczony ładunek

Niedopilnowanie zabezpieczenia ładunku może prowadzić do poważnych konsekwencji. Za przewożenie nieodpowiednio zabezpieczonych przedmiotów grozi mandat od 100 do 300 zł. Policja może również interweniować, jeśli przewożony ładunek ma „odrażający wygląd” lub wydziela „odrażającą woń”, co również jest zabronione.

Jak uniknąć mandatu?

Aby uniknąć mandatu i zapewnić bezpieczeństwo, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Te zasady to: