Kolejki i dokumenty. Rejestracja nowo nabytego samochodu to obowiązek, który wielu kierowców przyprawia o ból głowy. Każdy nowy właściciel pojazdu ma tylko 30 dni na jego rejestrację. Przekroczenie terminu grozi surowymi karami finansowymi, które mogą wynieść nawet 1000 zł. Problem staje się jeszcze bardziej złożony, gdy kupujemy uszkodzone auto, które wymaga naprawy przed przystąpieniem do badania technicznego. Czy jest sposób, by uniknąć kary?