Jazda pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, a polskie prawo przewiduje surowe kary za złamanie przepisów. Jakie są konsekwencje prawne dla kierowców decydujących się na prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Czy sąd może skonfiskować pojazd?

Jazda po alkoholu. Wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu we krwi wynoszącą od 0,2 do 0,5 promila jest uznawane za wykroczenie. Kierowca złapany na prowadzeniu w tym stanie może otrzymać mandat w wysokości od 2 500 zł do 5 000 zł, 15 punktów karnych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W skrajnych przypadkach możliwe jest również nałożenie kary aresztu do 30 dni.

Stan po użyciu alkoholu jest wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie od 0,1mg do 0,25 mg w 1 dm3)

Surowe kary za jazdę po alkoholu

W sytuacji, gdy kierowca ma we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu, staje się sprawcą przestępstwa. W przypadku zatrzymania, może być ukarany grzywną zależną od dochodu, a także obowiązkiem wpłacenia kwoty od 5 000 do 60 000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Zakaz prowadzenia pojazdów w takim przypadku może trwać od 3 do 15 lat, a w przypadku recydywy może być dożywotni.

Wypadki pod wpływem alkoholu. Jakie konsekwencje?

Nietrzeźwi kierowcy, którzy spowodują wypadek, muszą liczyć się z jeszcze surowszymi konsekwencjami. Wypadek bez ofiar śmiertelnych może skutkować karą pozbawienia wolności do 4,5 roku, zakazem prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz dodatkową karą finansową na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Jeśli w wyniku wypadku ktoś zostanie poważnie ranny lub zginie, kary są jeszcze bardziej surowe. Kierowca może otrzymać wyrok od 2 do 12 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wpłaty od 10 000 do 60 000 zł na Fundusz.

Konfiskata pojazdu od 2024 roku

Nowelizacja przepisów, obowiązująca od 14 marca 2024 roku, wprowadziła również możliwość konfiskaty pojazdu. Kierowcy, którzy będą mieli we krwi 1,5 promila alkoholu lub więcej, automatycznie tracą prawo do posiadania samochodu. Dla recydywistów limit ten został obniżony do 0,5 promila. W przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, policja może odebrać pojazd na 7 dni, a dalsze decyzje podejmie sąd. Sąd będzie mógł, ale już nie będzie musiał stosować konfiskaty.

Jeśli nietrzeźwy kierowca prowadził pojazd, który nie jest jego własnością, sąd może nałożyć karę w postaci równowartości pojazdu sprzed wypadku.

Kontrowersje wokół konfiskaty pojazdu

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów wzbudzają kontrowersje. Krytycy wskazują, że surowe kary powinny dotyczyć przede wszystkim tych, którzy swoją brawurową jazdą stwarzają realne zagrożenie, niezależnie od poziomu alkoholu we krwi. Rząd zapowiedział możliwość nowelizacji przepisów, która może rozszerzyć kary konfiskaty na kierowców z poziomem alkoholu przekraczającym 0,5 promila.

Wszystkie te regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i zniechęcenie kierowców do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Ważne jest, aby być świadomym tych surowych konsekwencji, które mogą wyniknąć z nieodpowiedzialnych decyzji za kierownicą.