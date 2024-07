Sprawa dotyczy wszystkich kierowców. Zarówno tych, którzy mają wpisany termin ważności dokumenty, jak również tych, u których pole jest puste. Dlaczego wszyscy będą musieli stawić się w urzędzie?

Każdy kierowca będzie musiał stawić się w urzędzie

Od 19 stycznia 2013 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Według nich wszystkie prawa jazdy są wydawane terminowo, maksymalnie na 15 lat. Dotyczy to kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

Termin ten obowiązuje wyłącznie kierowców, którzy nie mają problemów ze zdrowiem. Jeśli są ku temu wskazania medyczne, np. wada wzroku, kierujący otrzyma znacznie krótszy termin ważności dokumentu.

Prawo jazdy wydane bezterminowo. Kiedy należy je wymienić?

Kierowcy, na których dokumencie nie widnieje żadna data ważności, również będą zobowiązani do wizyty w urzędzie już za kilka lat. W przypadku kierowców, którzy otrzymali dokument z datą ważności, termin jest znany.

Akcja ruszy w 2028 roku, czyli 15 lat po tym, jak ważność stracą pierwsze terminowe dokumenty. Wymiana dokumentów może dotyczyć w tym czasie bardzo dużej liczby kierowców.

Wymiana bezterminowych dokumentów będzie kontynuowana przez następne 5 lat. Co ważne, termin ważności dokumentu nie jest jednoznaczny z ważnością posiadanych uprawnień. Są to dwie różne sprawy i należy je oddzielić. Przy wymianie dokumentu, osoby te nie będą musiały przechodzić badań lekarskich (co ma miejsce w przypadku tych osób, które mają terminowo wydany dokument).

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Gdy dokument zostanie wymieniony – straci on swoją bezterminowość. Maksymalny czas jego ważności także będzie wynosił 15 lat – podobnie jak to ma miejsce w przypadku "plastików" wydanych po 2013 roku.

Osoby wymieniające dokument będą musiały pójść do urzędu, gdzie wymienią go na nowy. Koszt wynosi 100 zł oraz 50 gr opłaty administracyjnej.