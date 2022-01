- To celowe działanie. Musieliśmy zostawić jakiś margines swobody dla organów, które mają do czynienia z notorycznymi „niewskazywaczami”. W przypadku nieprawidłowego parkowania niewskazanie kierującego nie powinno być karane surowiej niż 500-złotowym mandatem. Co jednak, gdy ktoś nagminnie nie płaci za parkowanie i odmawia wskazania osoby prowadzącej pojazd? W takich sytuacjach np. straż miejska będzie mogła zwiększyć mandat za niewskazanie w sposób adekwatny do okoliczności. Nie wyobrażam sobie natomiast, że nawet w takich sytuacjach posypią się mandaty po 8 tys. zł, a nawet jakby, to w sądzie taka kara będzie nie do utrzymania - tłumaczy jedna z osób, która brała udział w pracach nad powstawaniem taryfikatora. - A dolne granice były konieczne, bo zdarzyły się przypadki, na szczęście sporadyczne, gdy ktoś spowodował kolizję, uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie posiadacz pojazdu odmawiał wskazania kierującego, za co policja nakładała mandat w wysokości 20 zł.