– Ostateczne koszty i czas realizacji mogą ulec zmianie w zależności od decyzji o sposobie przekazywania niezbędnych danych do systemu KSIP oraz ewentualnych innych zmian w projektowanej ustawie – zastrzega Piotr Świstak z KGP. – Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, to planowane jest wykonanie niezbędnych zmian w KSIP na bazie obowiązujących umów na utrzymanie centralnych systemów informatycznych policji. Rozpoczęcie prac implementujących zmiany wynikające z tego aktu prawnego nastąpi po jego uchwaleniu oraz pozyskaniu do budżetu Biura Łączności i Informatyki KGP wymaganych środków na ten cel – dodaje.

A to oznacza, że albo przepisy o recydywie wejdą w życie później, niż zakładano, albo przez pierwsze miesiące będą tylko martwym zapisem ustawowym. Po pierwszym czytaniu projekt skierowano do sejmowej komisji infrastruktury. Jej członkowie nie chcą jednak komentować sprawy. – Co ja mam panu powiedzieć. Gdyby to był projekt poselski, mógłbym świecić za niego oczami, a skoro jest rządowy, to niech to wyjaśnią przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury – mówi poseł Piotr Król, który podczas posiedzenia plenarnego prezentował stanowisko klubu PiS do projektu.