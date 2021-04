Problem, który starał się wtedy trybunałowi naświetlić RPO, ujawnia się, gdy kierowca odmawia przyjęcia mandatu i kwestionuje popełnienie wykroczenia, które skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Bo np. podważa wynik pomiaru, wskazując np., że wcale nie przekroczył prędkości o 50, tylko np. 45 km/h, albo twierdzi, że jechał prawidłowo, a policjant lub fotoradar zmierzył pojazd wyprzedającego go auta. Lub też że prędkość, owszem, została zmierzona poprawnie, ale zdarzenie to miało miejsce już poza albo jeszcze przed znakami wyznającymi obszar zabudowany. Fakt, że będzie on starał udowodnić przed sądem swoją niewinność, w żaden sposób nie wstrzymuje jednak decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące. Ówczesny TK ustami sędziego Biernata plótł trzy po trzy, że przecież prawo do sądu jest zachowane, bo administracyjne zatrzymanie prawa jazdy to decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie wojewódzkiego czy nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego. I że w ramach tej kontroli organ ma przecież możliwość badania, czy wykroczenie będące podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zostało popełnione czy nie. Tymczasem przepisy były proste jak drut. Jedyną podstawą zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące jest informacja od policji o tym, że nastąpiło wykroczenie, które obliguje starostę do zastosowania tego środka. Jak policjant powie, że tak było, starosta ma zabrać prawo jazdy i już. Po drugie, nawet gdyby było inaczej i w ramach postępowania administracyjnego organ lub sąd badałby, czy kierowca popełnił wykroczenie czy nie, to zanim uzyskałby on dla siebie wyrok np. WSA, do tego czasu zatrzymany na kwartał dokument już trzy razy zdążyłby odzyskać. Dla wszystkich – może z wyjątkiem najmłodszych dzieci i sędziów TK – było to oczywiste. Ale wyrok zapadł, a problem pozostał. Natomiast Marcin Warchoł nie pozostał w biurze RPO. Poszedł w ministry i profesory.