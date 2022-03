Uwagi rady legislacyjnej odnosiły się zwłaszcza do proponowanej, czwartej przesłanki niegodności dziedziczenia. Przypomnijmy, że projekt zakłada, iż sąd będzie mógł uznać za niegodnego dziedziczenia również spadkobiercę, który nie opiekował się spadkodawcą lub nie spełniał wobec niego obowiązku alimentacyjnego, choć był do tego zobowiązany. Konieczne byłoby również, by uchylanie się od obowiązków miało uporczywy charakter. Rada legislacyjna stwierdziła w swoim stanowisku, że nie jest do końca jasne, czy niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego musiałoby zostać potwierdzone prawomocnym wyrokiem, czy też sąd ma po prostu samodzielnie ocenić każdą indywidualną sytuację. Eksperci wskazali też, że resort powinien doprecyzować, czy pojęcie opieki powinno odczytywać się ściśle – zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – czy też w znaczeniu potocznym. To pierwsze rozumowanie doprowadziłoby bowiem do znaczącego zawężenia sytuacji, w których można zastosować przepis, a poza tym byłoby zwyczajnie nielogiczne.