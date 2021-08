Dyrektywa będzie obowiązywała duże przedsiębiorstwa z sektora publicznego i prywatnego podlegające prawu państwa członkowskiego UE lub mające siedzibę na jej terytorium. Znajdzie również zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego ryzyka lub notowanych na rynku regulowanym. Przedsiębiorstwa, które nie mają siedziby w UE i podlegają prawu państwa trzeciego, będą objęte zakresem stosowania projektowanych przepisów, gdy dostarczają towary lub świadczą usługi na rynku wewnętrznym.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opinii „Obowiązek zachowania należytej staranności” z 11 grudnia 2020 r. (2020/C 429/19) przedstawia pogląd, że obowiązki w zakresie należytej staranności (zwłaszcza w odniesieniu do globalnych łańcuchów wartości) muszą przyświecać decyzjom w zakresie zarządzania, które mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw pod względem gospodarczym, ekologicznym i społecznym.

Kluczowym obowiązkiem będzie dokonanie przez przedsiębiorstwa oceny ryzyka negatywnego wpływu na prawa człowieka, ochronę środowiska i dobre standardy zarządzania. W przypadku identyfikacji zagrożeń projektowana dyrektywa ma przypisywać im odpowiednią wagę, a także nakreślać prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli w drodze oceny nie zostanie wykluczony negatywny wpływ przedsiębiorstwa na prawa człowieka, ochronę środowiska lub dobre standardy zarządzania, wymagane będzie stworzenie, upublicznienie i realizowanie strategii należytej staranności, z jej obowiązkowymi elementami wskazanymi w dyrektywie. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewniać należytą staranność w ramach współpracy z kontrahentami w sposób określony w dyrektywie. Dodatkowo zostaną zobowiązani do weryfikacji, czy ich podwykonawcy i dostawcy nie naruszają przyjętych przez nich standardów.

Będą też zobowiązani utworzyć i utrzymywać anonimowe lub poufne kanały zgłaszania zastrzeżeń umożliwiające sprawne reagowanie na zgłaszane ostrzeżenia, mediację i wprowadzanie działań naprawczych. W razie wykluczenia przez przedsiębiorców ich negatywnego wpływu w powyżej przedstawionym zakresie będą mieli obowiązek publikacji oświadczeń uwzględniających ocenę ryzyka, w których wskażą informacje wykorzystane do jego oceny i przyjętą metodologię. Nie wolno zapominać, że omawiane oświadczenia powinny być za każdym razem weryfikowane, gdy pojawi się nowe ryzyko, a także w razie nawiązywania nowych relacji biznesowych.

Nie wprowadza się do projektu dyrektywy konkretnych reguł postępowania, gdyż to sami przedsiębiorcy mają dokonywać analiz i wskazywać proporcjonalne środki prewencyjne i naprawcze dostosowane do możliwych zagrożeń. Odpowiedzialność zostaje przerzucona z ustawodawcy na przedsiębiorców, którzy są zobowiązani zapewniać przestrzeganie przepisów prawa w swoich przedsiębiorstwach.