Czysto formalny przepis nie pozwalałby – zdaniem TSUE – na określenie obiektywnych i przejrzystych kryteriów pozwalających zweryfikować, czy ponowne zawarcie kontraktów na czas określony faktycznie służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania, czy prowadzi do osiągnięcia realizowanego celu i czy jest niezbędne. Stosowanie ogólnej regulacji mogłoby doprowadzić do nadużywania takich umów, co byłoby niezgodne z celem i z dążeniem do skuteczności porozumienia ramowego. To ostatnie wymaga, aby możliwe było konkretne zweryfikowanie zasadności niestosowania limitów (czy ponowne zawieranie kontraktów na czas określony ma na celu zaspokojenie tymczasowego zapotrzebowania i czy przepis krajowy nie jest wykorzystywany do realizowania stałych i długookresowych potrzeb kadrowych pracodawcy). To zadanie sądów krajowych, które mają badać wszystkie okoliczności konkretnych spraw, które do nich trafią.