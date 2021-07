I, jak wiele wskazuje, nie będzie to martwy przepis. Przykładowo Prokuratura Okręgowa w Warszawie już ogłosiła, że skorzysta z nowego uprawnienia do badania legalności środków wpłaconych tytułem poręczenia za oskarżonego o korupcję Sławomira Nowaka. Sąd zgodził się na zwolnienie byłego ministra transportu pod warunkiem wpłacenia 1 mln zł kaucji. Choć córka polityka żądaną sumę zebrała dzięki pożyczkom jeszcze przed zmianą prawa, to prokurator odmówił przyjęcia środków do depozytu (zasłaniając się złożonym zażaleniem na decyzję sądu), a następnie, już po wejściu w życie nowelizacji, śledczy zapowiedzieli badanie legalności pochodzenia pieniędzy.