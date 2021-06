Jednym z elementów prawa do sądu jest prawo do szybkiego i rzetelnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd. Tymczasem wszystkie wskaźniki – jak średni czas trwania postępowania, opanowanie wpływu czy zaległości ‒ systematycznie rosną. Średnio na jednego sędziego przypada w stosunku do 2015 r., o 10 proc. spraw więcej w referacie, a będzie jeszcze gorzej, bo w trakcie pandemii obywatele wstrzymywali się z inicjowaniem postepowań. Jak zauważa sędzia dr Urszula Żółtak, do 2018 r. jednym z bardziej istotnych czynników była ogromna liczba wakatów. Są one co prawda uzupełniane przez nową Krajową Radę Sądownictwa, ale z uwagi na to, że jej status jest kwestionowany, powołania obarczone są wadą. To z kolei skutkować będzie podważaniem orzeczeń zapadłych z udziałem takich sędziów.