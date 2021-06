Dwie skrajne pory roku ‒ zimowa i letnia ‒ wiążą się z dodatkowymi obowiązkami pracodawców. W zimie obowiązkiem pracodawcy jest nie dopuścić do wyziębienia pracowników, z czym wiąże się obowiązek zapewnienia temperatury minimalnej. W lecie z kolei nie można dopuścić do przegrzania oraz odwodnienia zatrudnionych. Niestety przepisy prawa pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się w sposób bezpośredni wyłącznie do temperatury minimalnej w miejscu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie) w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).