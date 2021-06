W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy co do zasady obowiązuje ogólna reguła wynikająca z art. 1513 k.p., zgodnie z którą w zamian za taką pracę pracownik powinien otrzymać inny dzień wolny udzielony w terminie z nim uzgodnionym do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku nieudzielenia dnia wolnego najczęściej nie powstają z tego tytułu nadgodziny średniotygodniowe, bo nie dochodzi do przekroczenia 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. Odnosząc się do analizowanego przykładu, praca w sobotę przekroczyłaby normę tygodniową tylko wówczas, gdyby pracownik przepracował po odjęciu nadgodzin dobowych więcej niż 104 godz., czyli wymiar dla całego etatu określony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia od 1 do 21 maja.