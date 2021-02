Sprawa znalazła się w TK dzięki pytaniu prawnemu, które skierował Sąd Rejonowy w Słupsku. Nabrał on wątpliwości co do konstytucyjności art. 91a prawa budowalnego, rozpatrując sprawę, w której prokurator domagał się ukarania osoby za użytkowanie obiektu usługowo-handlowego bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz bez zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania nieruchomości.

Na początku sprawa została umorzona przez słupski sąd, gdyż ten nie dopatrzył się w postępowaniu oskarżonego znamion przestępstwa. Prokurator jednak nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i zarzucił mu obrazę prawa materialnego, a konkretnie właśnie art. 91a prawa budowlanego. Przepis ten stanowi m.in., że karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności podlega ten, kto użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami. A te nakładają obowiązek uzyskania np. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed przystąpieniem do tego. Sąd odwoławczy uchylił rozstrzygnięcie do ponownego rozpoznania. Jednocześnie jednak zauważył, że regulacja, na którą powołuje się prokurator, nie jest jasna i może nastręczać problemy z prawidłową oceną znamion przestępstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, słupski sąd rejonowy, do którego sprawa wróciła, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, gdy kwestię tę rozstrzygnie TK. Jak bowiem zauważył, sporny przepis może być niezgodny z art. 2 oraz 42 ust. 1 konstytucji. Z tego pierwszego płynie m.in. nakaz takiego stanowienia prawa, aby „nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań (…)” (wyrok TK z 2001 r., sygn. akt 27/00).

Rozważania słupskiego sądu podzielili co do zasady wszyscy uczestnicy postępowania przed TK. Co do tego, że tak nieokreślony, blankietowy przepis karny jest nie do pogodzenia z konstytucją, pewni byli zarówno rzecznik praw obywatelskich, jak i prokurator generalny oraz Sejm.