Z pierwszego z nich wynikało, że honorowemu dawcy krwi przysługuje, po pierwsze, zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a po drugie także zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Ponadto są też dwa świadczenia niezwiązane z pracodawcą, a mianowicie zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i posiłek regeneracyjny. Z kolei przepis rozporządzenia doprecyzowywał, że oddanie krwi jest zwolnieniem od pracy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, oraz wskazywał, że pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Jest to zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które jest ustalane według zasad obliczania wynagrodzenia za czas urlopu, z tym że zmienne składniki są brane pod uwagę z miesiąca, w którym przypada zwolnienie od pracy.