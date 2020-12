Poniekąd. Trzeba powiedzieć, że dotyczy to 54 oddziałów psychiatrycznych i trzytysięcznej populacji pacjentów. To jest naturalne, że tam dochodziło do masowych zakażeń. Jest to trochę sytuacja bez wyjścia, bo pacjenta z takiego zakładu nie ma dokąd przenieść. Jeszcze osoba z ośrodka o podstawowym stopniu zabezpieczenia może trafić na covidowy oddział psychiatryczny, ale taka, który przebywa w oddziale o wyższym poziomie zabezpieczeń – już nie. W zakładach o maksymalnym i w części o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia de facto powstały oddziały covidowe, które choć nie były przygotowane do radzenia sobie z chorobą zakaźną, musiały jakoś temu wyzwaniu sprostać. Niesamowicie obciążało to i pacjentów, i personel. Bo nie dość, że mamy tutaj ludzi z zaburzeniami psychicznymi, to dodatkowo są to pacjenci, którzy byli sprawcami agresywnych zachowań i wymagają nie tylko leczenia podstawowej choroby, ale także wzmożonego nadzoru. A gdy do tego doszło jeszcze obciążenie chorobą zakaźną, to sytuacja stała się niezwykle trudna, pod względem warunków humanitarnych czy bytowych była na granicy wytrzymałości. Ponieważ osoby zakażone były zamknięte w jednym oddziale, możliwości zredukowania wzajemnych kontaktów były ograniczone, poza tym personel z dnia na dzień musiał przebierać się w kombinezony, część wypadła ze względu na izolację czy kwarantannę. Nagle powstała konieczność przekształcenia oddziału psychiatrycznego ze szczególnym reżimem ochrony w oddział zakaźny. Ale przecież na takich oddziałach nie ma instalacji z tlenem, nie ma respiratorów. W sytuacjach zagrożenia życia trzeba było wykonywać karkołomne ruchy, by tych pacjentów przetransportować do szpitali covidowych, co wymagało powiadamiania prokuratury i właściwego sądu.