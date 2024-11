Jak poprawnie skręcić w lewo na rondzie? Okazuje się, że nie są co do tego zgodni nie tylko egzaminatorzy i egzaminowani, ale również egzaminatorzy i sądy. Jak więc postępować? Tworząca się w tym zakresie linia orzecznicza jest jednolita.

Jak poprawnie skręcić w lewo na rondzie

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli rondo jest uznawane za jedno z najbezpieczniejszych i zapewniające płynność ruchu na krzyżujących się drogach. Jednak w praktyce prawidłowe poruszanie się po nim sprawia kierowcom nieco problemów. Dotyczą one zazwyczaj zajmowania odpowiedniego pasa ruchu, zmiany pasów i używania kierunkowskazów. To właśnie tego ostatniego aspektu dotyczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który rozpatrywał sprawę dotyczącą negatywnego wyniku z egzaminu państwowego praktycznego w zakresie kategorii A prawa jazdy. Egzamin ten był przeprowadzany w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie.

Egzaminowany otrzymał polecenie wykonania manewru skręcania w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Jak wynika z orzeczenia, wykonując go, zajął właściwy pas ruchu zgodnie z oznaczeniem poziomym i pionowym, a podczas wjazdu na ruch okrężny włączał lewy kierunkowskaz oraz będąc na tarczy ronda tuż przed wyjazdem z ruchu okrężnego włączał prawy kierunkowskaz. Egzaminator ustalił ocenę negatywną z egzaminu ze względu na brak właściwego sygnalizowania zamierzonych manewrów na drodze, to znaczy brak włączonego lewego kierunkowskazu podczas przejazdu przez tarczę skrzyżowania, tj. kiedy egzaminowany nie wyjeżdżał z ruchu okrężnego tylko dalej kontynuował jazdę po tarczy ronda, do czasu włączenia prawego kierunkowskazu sygnalizującego zamiar opuszczenia skrzyżowania wskazanym przez skarżącego wylotem ze skrzyżowania.

Nie ma podstawy prawnej do nakazania włączenia kierunkowskazu przy wjeżdżaniu na rondo

Z taką oceną nie zgodził się egzaminowany, a następnie – w toku postępowania administracyjnego – Marszałek Województwa Małopolskiego, który unieważnił egzamin praktyczny oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, które po złożeniu skargi, utrzymało jego decyzję w mocy. Ostatecznie sprawa trafiła przed oblicze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który w wyroku z 10 września 2024 r. (sygn. akt III SA/Kr 764/24) potwierdził słuszność rozstrzygnięcia wydanego w niższej instancji. W uzasadnieniu swojego wyroku wskazał, że nie ma podstawy prawnej do nakazania włączenia kierunkowskazu przy wjeżdżaniu na rondo, z uwagi na to, że w czasie wjazdu na rondo kierowca i tak nie może zmienić kierunku jazdy, zatem nie musi uprzedzać o tym innych kierowców sygnałami. Obowiązek ten powstaje dopiero przed rozpoczęciem manewru opuszczania ronda, a w przypadku rond o więcej niż jednym pasie - przed rozpoczęciem manewru zmiany pasa poprzedzającym opuszczenie ronda. Obowiązek włączenia kierunkowskazu podczas wjazdu na rondo może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy wjazd na skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu. Jednak co do zasady, dopiero opuszczenie ronda jest zmianą kierunku ruchu, gdyż sam zjazd może odbyć się w jedną, ze zwykle wielu dostępnych dróg zjazdowych. Taki pogląd był już wcześniej prezentowany w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2020 r. (sygn. akt I OSK 2025/18), oraz z 18 stycznia 2019 r. (sygn. akt I OSK 652/17).

Wyrok wydany w omawianej sprawie nie jest prawomocny, a więc należy spodziewać się, że po raz kolejny wypowie się na ten temat Naczelny Sąd Administracyjny. Pozostaje więc oczekiwać na to, czy jego rozstrzygnięcie wpisze się w kształtującą się na tle tego zagadnienia linię orzeczniczą.