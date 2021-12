To oznacza, że do ostatniej chwili dokładnej wysokości mandatów za poszczególne wykroczenie nie znali zarówno kierowcy , jak i policjanci, którzy lada chwila mają je wlepiać. Z naszych ustaleń wynika, że z uwagi na możliwe zmiany kształtu taryfikatora po przekazaniu go z MSWiA do KPRM policja nie informowała podległych jednostek o jego treści do czasu publikacji ostatecznej wersji w Dzienniku Ustaw.